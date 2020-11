Passando por necessidades, mãe de um filho pede ajuda da população Itaitubense

Diele Patrícia da Costa Silva e o filho.( Foto: Acervo Pessoal.)

A jovem Diele Patrícia da Costa Silva, de 21 anos, residente na 32ª do bairro Santo Antônio entre 15 de agosto e Justo Chermont, n° 146 entrou em contato com a redação do Plantão para pedir ajuda à população de Itaituba.

Diele, que é mãe de uma criança de 1 ano e 5 meses e está grávida de outra, disse que foi abandonada com o filho e, desde então, vem passando por necessidades em razão de estar desempregada.

No momento atual, Diele mora com o filho em um pequeno espaço cedido à ela, de favor. “Eu não estou tendo nada dentro de casa”, disse.

Em vista disso, caso você queira ajudá-los com algum móvel em boas condições de uso, alimentos ou até mesmo alguma quantia em dinheiro, entre em contato com Diele por meio do telefone (93) 99114-6566, ou vá até o endereço citado no início da matéria.

Fonte: Plantão 24horas News

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...