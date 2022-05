Pastor dizia ungir partes íntimas de mulheres para “tirar magia negra”

(Foto:Reprodução) – O pastor Lourival Santos de Andrade, 42 anos, é suspeito de abusar de mulheres em Confresa (MT), cidade a 1.160 km de Cuiabá (MT). Como desculpa para cometer os crimes, ele passava “óleo ungido” nas partes intimas das vitimas com a intenção de “tirar magia negra”.

Quatro mulheres denunciaram os abusos, sendo duas menores. Ele foi preso na quarta-feira (18/5), em Cuiabá.

De acordo com as informações da Policia Civil de Mato Grosso (PCMT), o suspeito morava em Cuiabá e cometia os crimes quando ia a Confresa realizar cultos. (As informações são do Metrópoles).

Jornal Folha do Progresso em 23/05/2022/17:10:44

