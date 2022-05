Após PF não encontrar garimpeiros detidos em terra dos Kayapó, órgão media conflito entre indígenas no Pará

PF não encontra garimpeiros em terra dos Kayapó e media conflito entre indígenas. — Foto: Reprodução / PF-PA

Em nota, órgão disse que confirmou informação de que os mineradores já haviam deixado o local no sábado (21).

Agentes da Polícia Federal não encontraram os garimpeiros que teriam sido detidos por indígenas Kayapó na Terra Indígena Baú, no sudoeste do Pará.

A incursão ao local foi realizada neste domingo (22), mas os invasores já haviam sido retirados do local ainda no sábado (21), segundo nota da PF.

Ainda de acordo com a PF, os agentes conseguiram convencer as lideranças indígenas a retornarem para a aldeia Baú e não seguirem para o segundo ponto de garimpo, na Pista Nova.

A intenção dos agentes foi evitar conflitos, já que há grupos de indígenas contra os garimpeiros e há outro grupo que apoia o garimpo na TI.

Segundo fonte da PF ouvida pela TV Liberal, também foram encontradas diversas balsas de garimpo na região durante a visita dos agentes.

Conflito entre indígenas

Em nota, divulgada às 21h21 deste domingo, a PF informa que foram feitas tratavas com liderança na TI Baú, juntamente da Fundação Nacional do Índio (Funai), para mediar conflito entre os próprios Kayapós – os que são contra e a favor do garimpo.

“Após longa tentativa de convencimento, a liderança da área Baú se comprometeu a deixar o local nesta segunda-feira (23) e não realizar ações de ataque contra a comunidade indígena dissidente e garimpeira”, afirma a PF.

Ainda segundo o órgão, a liderança pediu ajuda da PF e da Funai para a retirada de garimpeiros na TI Baú, que estão principalmente no garimpo “Pista Nova” e para mudança dos indígenas a favor da exploração. “Caso contrário, há risco de novos conflitos”.

Os agentes federais informaram que colheram informações que devem ser objeto de investigação para adoção de medidas judiciais cabíveis, “especialmente a responsabilização criminal de possíveis infratores”, e que irá adotar outras ações de combate à mineração ilegal na TI Baú.

Aldeia Kayapó, na TI Baú, em Altamira, no Pará. Foto de outubro de 2018. — Foto: Reprodução / Ascom MPF-PA

Tensão

Na sexta, o Ministério Público Federal no Pará informou que indígenas Kayapó – um dos povos que habitam a Terra Indígena Baú – haviam detido garimpeiros que tentavam reativar um garimpo ilegal dentro território.

Segundo lideranças kayapó, os invasores foram encontrados ao tentar reativar um garimpo conhecido como Pista Nova, que fica dentro da TI.

Além disso, o grupo pretendia chegar até um segundo garimpo conhecido como Pista Velha, onde, segundo essas lideranças, indígenas que estariam dando apoio aos invasores instalaram uma aldeia.

Ainda no sábado, a Fundação Nacional do Índio (Funai) informou que acompanha o caso por meio da Operação Guardiões do Bioma.

Terra Indígena Baú

Homologada em 2008, a TI Baú é habitada por aproximadamente 188 indígenas de dois povos: Pu´rô, que são isolados, e os Kayapós.

A área, de aproximadamente 1,5 milhão de campos de futebol, fica dentro do território do município de Altamira, segundo o Instituto Socioambiental (ISA).

A localidade não possui rede de internet ou telefone e a comunicação só é feita via rádio amador por meio de frequência.

Mapa mostra região de tensão entre garimpeiros e indígenas no Pará. — Foto: Arte / PA

Jornal Folha do Progresso em 23/05/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...