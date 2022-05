Concurso público e PSS: Pará tem mais de 330 vagas de emprego com salários de até R$ 5,8 mil

Quatro órgãos ofertam mais de 330 vagas em quatro concursos públicos (Foto:Agência Brasil)

Há oportunidades para profissionais de níveis fundamental, médio e superior

No Pará, 336 vagas para profissionais de nível médio e superior estão abertas em quatro concursos públicos ou processos seletivos realizados por órgãos de níveis federal, estadual ou municipal. Os salários chegam a R$ 5,8 mil. (As informações são do Keila Ferreira).

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), por exemplo, está realizando um PSS que busca preencher 359 vagas em todo o País.

Para alguns cargos, as inscrições já terminam, mas ainda há oportunidades com inscrições abertas no Pará. São quinze vagas para brigadista, chefe de esquadra ou chefe de brigada em Monte Alegre, com inscrições até 30 de maio; mais 15 vagas em Oriximiná e outras 15 em Moju – em todos os casos, o salário pode chegar a R$ 2.424,00.

No caso de Oriximiná, o candidato pode se inscrever até 6 de junho e, em Moju, o prazo termina no dia 1 de junho. Em Belém, o Ibama oferta outras duas vagas para supervisor de brigadas estadual, com salário de R$ 4.848,00. Nesse caso, as inscrições começam no dia 30 de maio e seguem até 10 de junho.

O Ministério Público do Estado do Pará tem 169 vagas para cargo de níveis médio e superior, com salários de até R$ 4.456,79. As inscrições começam nesta segunda (23) e seguem até 23 de junho.

Em Ananindeua, as inscrições para o concursos da Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) que busca preencher 100 vagas para o cargo de médico, se encerram nesta terça-feira (24) e devem ser feitas pelo site www.cetapnet.com.br. O salário é de R$ 5.678,55.

Na Universidade Federal do Pará, há vagas para professor, com remuneração de até R$ 5.831,21

