Esposa de Aleksandro faz primeiro post após morte de sertanejo e ganha apoio de fãs

(Foto:Reprodução) – Esposa de Aleksandro, cantor sertanejo que morreu em um acidente de ônibus no último sábado, dia 7, Tatiele fez uma primeira postagem nas redes sociais em homenagem ao marido.

Na foto, ela aparece no dia do seu casamento com o cantor, em que o filho foi um dos pajens. Na legenda, apenas um coração partido.

A mensagem não precisou de muitas palavras os fãs entenderem o lamento. Nos comentários, os seguidores desejaram à viúva força nesse momento, além de prestarem solidariedade.

“Meus sentimentos, minha amiga, que Deus conforte seu coração”, disse uma seguidora. “Que Deus console o seu coração e de toda sua família e Ele dê também forças para continuar, pois motivos você tem, os seus pequenos”, escreveu outra internauta.

Tatiele e Aleksandro têm dois filhos: Noah e Maya – Foto: Reprodução

Aleksandro, Conrado, nome artístico de João Vitor, e mais 17 pessoas viajavam no ônibus da dupla sertaneja saindo de Tijucas do Sul, no Paraná, com destino a São Pedro, município de São Paulo, onde fariam show na noite de sábado (7). Por volta das 10h30, no quilômetro 402 da Rodovia Régis Bittencourt, no município de Miracatu, o motorista perdeu o controle do veículo, que tombou.

Segundo os bombeiros, foi ouvida uma forte explosão, o que indicaria que um dos pneus furou e isso levou à perda de controle da direção. Uma das hipóteses é que o para-choque dianteiro teria se soltado por conta de um desnível na estrada e provocado um rasgo no pneu. Depois disso, o motorista perdeu o controle da direção, o ônibus saiu da pista, caiu no canteiro central e tombou. Miracatu fica numa região conhecida como Vale do Ribeira, ao Sul do Estado de São Paulo.

09/05/2022

