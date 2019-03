Paysandu abre inscrições para seletiva de futebol feminino

Garotas que tenham entre 15 e 23 anos (nascidas entre 1996 e 2004) já podem se inscrever.-Foto: (Fernando Torres / Paysandu)

Avaliações ocorrem entre 18 e 20 de março

O Paysandu abriu, nesta terça-feira (12), as inscrições para a primeira seletiva do futebol feminino, que será realizada de 18 a 20 de março. São esperadas, garotas que tenham entre 15 e 23 anos (nascidas nos anos de 1996 a 2004).

Estão sendo disponibilizadas 100 vagas sob a taxa de R$ 30. De acordo com o anúncio, o local do evento apenas será informado para quem se cadastrar na Central de Relacionamento do Programa Sócio Bicolor, que fica na Curuzu.

As avaliações serão acompanhadas pela diretora e técnica de futebol feminino, Aline Costa. Uma camisa oficial do Papão será sorteada entre as inscritas.

As interessadas precisam levar, das 9h às 12h e das 14h às 18h, uma documentação oficial com foto e o valor da taxa para a matrícula, além de short esportivo, camisa (neutra ou do Paysandu), chuteira, meião e caneleira.

Por:Andre Gomes

