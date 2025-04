Treino do Paysandu é paralisado pela polícia por perseguição de homem em fuga

CT do Paysandu é invadido por homem em fuga. (Jorge Luís Totti / Paysandu)

Informação foi divulgada pelo jornalista Michel Anderson, da Rádio Liberal+, e confirmada por fontes ligadas à diretoria bicolor.

O treino do Paysandu, realizado no centro de treinamento do clube, foi paralisado manhã desta quinta-feira (23) pela Polícia Militar.

Segundo a apuração do jornalista, atletas que não estão inscritos na Copa Verde chegaram ao CT Raul Aguilera, localizado no bairro das Águas Lindas, em Belém, para uma sessão de treino ao lado de jogadores das categorias de base. No momento da chegada, os atletas foram surpreendidos por um homem que, ao ser perseguido por policiais, invadiu o local e fugiu em direção à mata próxima.

Ainda de acordo com Michel Anderson, os agentes continuaram a perseguição e houve disparos em direção à vegetação. “Os jogadores ficaram bastante assustados. Reverson, Dudu, Eliel… todos ficaram muito nervosos. Havia muita polícia dentro e fora do CT”, relatou.

Após o susto, os atletas foram escoltados pela polícia até o Estádio da Curuzu, onde concluíram as atividades programadas para o dia.

Clube diz que não houve invasão

Por meio de nota, a assessoria de comunicação do Paysandu disse que não houve invasão no CT, mas que o treino precisou ser paralisado. De acordo com a nota, o clube recebeu uma recomendação da Polícia Militar para antecipar o encerramento das atividades no Centro de Treinamento Raul Aguilera por questões de segurança pública.

Em razão dessa orientação, os integrantes da comissão técnica e os atletas que não foram relacionados para a segunda partida da final da Copa Verde retornaram ao Estádio Banpará Curuzu após o contato com a PM. Apesar da recomendação, durante o período em que o grupo permaneceu no CT, os trabalhos transcorreram normalmente.

Copa Verde

Enquanto isso, a maior parte da delegação do Paysandu está em Goiânia, onde enfrenta o Goiás às 21h, no Estádio Serra Dourada, pelo jogo de volta da final da Copa Verde. No primeiro duelo, disputado em Belém, as equipes empataram por 0 a 0. Assim, quem vencer nesta quinta garante o título. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

