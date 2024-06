Paysandu bate América-MG, vence a 1ª na Série B e deixa o Z4

Nicolas ainda desperdiçou um pênalti | Jorge Luís Totti/Paysandu

Paysandu vence América-MG por 2 a 0 com gols de Val Soares e Esli Garcia, conquistando a primeira vitória na Série B do Brasileirão e deixando o Z-4.

No duelo entre o único que ainda não tinha vencido e o único invicto da Série B do Campeonato Brasileiro, melhor para o Paysandu, que venceu o América-MG por 2 a 0 e conquistou a primeira vitória na competição.

Val Soares e Esli Garcia marcaram os gols do Papão no segundo tempo e garantiram os três pontos. Com a vitória, o Lobo chega aos 8 pontos e deixa o Z-4, pulando para a 16ª posição. Nicolas ainda desperdiçou um pênalti.

No geral, o Paysandu não teve um bom desempenho na primeira etapa, mas fez um segundo tempo “com vontade” e dominou completamente o Coelho, que sofreu com a marcação alta e forte do Papão.

Primeiro Tempo:

Com apenas 1 minuto, Alê, na pequena área, acertou o travessão após Matheus Nogueira dar rebote em chute de fora da área. O susto mostrou que o Papão não teria vida fácil.

Os 15 primeiros minutos tiveram dominância total dos visitantes. Aos 8 minutos, o goleiro Bicolor voltou a trabalhar, desta vez defendendo chute de Juninho.

O América-MG tinha total domínio do jogo. O Coelho trocava passes e trabalhava a bola no campo de ataque. O Paysandu não conseguia ter a bola e errava bastante quando tentava a transição ofensiva.

Aos 30 minutos, no momento em que o América-MG cobrava tiro de meta, o gandula jogou uma bola em direção ao gol. O goleiro virou de costas e o zagueiro que cobrou correu para tirar a bola.

Nicolas chegou pressionando e a zaga jogou para a linha de fundo. O Papão queria que a arbitragem marcasse dois toques dentro da pequena área, mas o árbitro mandou o lance voltar.

O jogo passou a ficar mais brigado. Tão disputado que Wesley Fraga e Alê se chocaram de cabeça aos 35 minutos. Após cinco minutos de atendimento, o volante do Coelho deixou o campo.

O árbitro Wagner do Nascimento Magalhães (RJ) perguntou aos técnicos se queriam substituição extra por concussão cerebral e a opção foi aceita. Já tinha ouvido falar?

Para quem não sabe, ela pode ocorrer independentemente do número de substituições feitas até o momento em que o caso ocorre. Sendo assim, a equipe pode fazer a mudança.

O Paysandu tentou chegar bastante pela direita e em escanteios, mas sem levar perigo. No último minuto do primeiro tempo, Adyson acertou o travessão e o Lobo tomou um susto antes de ir para o vestiário.

Segundo Tempo:

O volante Wesley Fraga, envolvido no choque de cabeça, saiu no intervalo por concussão cerebral também, após avaliação dos médicos do Paysandu. Val Soares entrou no lugar.

A equipe bicolor voltou dando as cartas na segunda etapa e, com 6 minutos, Nicolas fez a Fiel Bicolor soltar o grito de “Uhuuul”. O atacante aproveitou cruzamento de

Edinho e cabeceou com muito perigo, tirando a tinta da trave.

Aos 13 minutos, Val Soares recebeu na intermediária, levou para o meio e soltou a bomba de esquerda para abrir o placar na Curuzu e fazer a Fiel soltar o grito de gol que estava entalado.

Os bicolores seguiram sem deixar o América-MG respirar. Aos 21 minutos, foi a vez de Esli Garcia balançar as redes. O Coelho saiu jogando errado, João Vieira tocou para o atacante, que driblou a zaga e colocou no cantinho.

Mesmo com a vantagem no placar, o Paysandu não deixou o ritmo de jogo diminuir e seguiu com a pegada forte. Hélio dos Anjos começou as mudanças para oxigenar a equipe, sem deixar o ritmo cair.

Aos 41 minutos, o Coelho saiu jogando errado novamente, Nicolas roubou a bola, passou pelo goleiro e foi derrubado por Marlon. O Cavani da Amazônia mesmo bateu e perdeu, após cobrar no meio do gol. Por sorte, não fez falta.

Se conseguir passar pela forte marcação do Papão, o América-MG sucumbiu na Curuzu e viu a primeira derrota na Série B chegar. O Lobo conquistou a primeira vitória e ganha moral para a sequência.

Próximo Jogo:

Na oitava rodada da Segundona, o Paysandu visita o Sport na próxima segunda-feira (10), às 21h30, na Arena Pernambuco. Já o América-MG recebe a Ponte Preta no domingo (9), no Independência, às 18h30.

