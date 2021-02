Paysandu perde segundo jogo para o Manaus e está eliminado da Copa Verde

O Gavião segue na competição ao vencer por 2 a 1 o Papão. No placar agregado, Manaus ficou com 3 a 2 – (Foto:Reprodução/Cristino Martins)

Bicampeão da Copa Verde, o Paysandu se despediu da competição ao perder por 2 a 1 para o Manaus no segundo jogo das quartas de final da Copa Verde, na tarde deste domingo, no Mangueirão.

A primeira partida terminou 1 a 1. No placar agregado ficou 3 a 2 para o Gavião, o que garantiu a classificação para a semifinal da Copa Verde. O primeiro gol do Manaus foi contra e marcado por Flávio. O segundo foi de Gabriel Davis. Marlon diminuiu para o Paysandu.

Manaus vai enfrentar o Remo na semifinal da Copa Verde. Na tabela da CBF, os jogos estão marcados para os dias 13 de fevereiro, sábado, e 17 de fevereiro, quarta-feira.

A entidade ainda vai realizar o sorteio do mando de campo e definir os horários das partidas. Veja o lance a lance da partida JOGO Paysandu e Manaus começaram a partida bem equilibrados. Ambos tinham chances, mas faltava pontaria.O Papão foi quem teve a primeira oportunidade. Luiz Felipe recebeu o passe limpo dentro da área.

Mas esperou demais para chutar e a bola acabou sendo defendida por Rafael.A resposta do Manaus veio em seguida. Diego Rosa recebeu cara a cara com Paulo Ricardo, que saiu bem do gol e o atacante do Gavião bateu para fora.

Se não fosse a trave…O Paysandu teve chance de marcar com Marlon. Luiz Felipe puxou contra-ataque, mandou para o atacante, que dominou e bateu de fora da área, mas a bola foi na trave. Desperdiçando a melhor chance do bicola na primeira etapaManaus abre o placarNa reta final do primeiro tempo, um jogador do Paysandu balançou as redes, mas foi contra.

Em cobrança de escanteio, o atacante Flávio subiu e cabeceou. A expectativa era que a bola fosse para fora. Mas a realidade é que acabou no gol, colocando o Manaus na frente no Mangueirão.Segundo TempoApesar de estar atrás do placar e precisando do resultado, foi o Manaus que teve a primeira chance no segundo tempo.

Douglas Lima cruzou para área e Spice cabeceou, mas foi alto demais e para fora.A resposta bicolor veio com Luiz Felipe, que recebeu o passe dentro da área, ficou de frente com o goleiro. No entanto, ele demorou para finalizar e errou a jogada.Gavião aumentaE o Manaus aumentou o placar aos 13 minutos da segunda etapa, com Gabriel Davis. Ele recebeu na entrada da área e colocou com categoria, rasteiro, no canto esquerdo sem defesa para o Paulo Ricardo.

Diminui o PaysanduO Paysandu conseguiu diminuir a vantagem do Manaus aos 22 minutos. Luis Fernandes errou um passe dentro da área. A bola sobrou para Marlon, que desta vez não desperdiçou e marcou para deixar o Paysandu vivo no jogo.Tentativas em vãoDepois do gol, o Paysandu dominou. Teve muitas chances para o empate e ir decidir tudo nos pênaltis. Só que não era eficiente no passe final. Em um dos lance, Debu arrancou pela direita, invadiu a área e chutou forte.

A bola passou perto da trave. Ele teve outra chance, quando Júlio Cezar cruzou para área. Debu dominou e chutou, só que a bola foi por cima do gol.Final: 2 a 1 para o Manaus, que está na semifinal da Copa Verde.

FICHA TÉCNICAPaysandu x ManausCopa Verde – quartas de final (jogo de volta)Paysandu: Paulo Ricardo; Yan, Kerve, Mateus Lopes; Yuri (Debu), Alan Calbergue, Fernando Portel, Luiz Felipe (Tales Diego) e Paulo Vitor (Júlio Cezar); Flávio (Rikelton) e MarlonTécnico: Aylton Costa (Interino)Manaus: Rafael; Edvan, Luis Fernando, Spice e Tiago Costa; Vinicius Barba, Márcio Passos (Philip), Gabriel Davis (Ramon) e Jack Chan; Douglas Lima (Erivelton) e Diego Rosa (Alex)Técnico: Luizinho VieiraCartão Amarelo: Fernando Portel, Marlon (Paysandu); Jack Chan, Erivelton (Manaus)Gol: Flavio ( contra – 38’/1ºT), Gabriel Davis (13’/2ºT); Marlon (22’/2ºT)Local: Mangueirão – Belém (PA)Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)Assistentes: Katiuscia M Berger Mendonça (ES) e Edson Glicerio dos Santos (ES)Quarto árbitro: Joelson Nazareno Ferreira Cardoso (PA)

Por:Andreia Espírito Santo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...