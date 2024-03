PC cumpre 25 mandados pelos crimes de latrocínio, estupro e tráfico, em três cidades do Pará

(Foto: Polícia civil)- Investigados dos municípios de Castanhal e Capanema, no nordeste paraense, e Santarém, no oeste do Estado, foram alvos da operação.

Cerca de 25 mandados de prisão foram cumpridos nesta sexta-feira (1) contra pessoas investigadas pelos crimes de roubo, latrocínio, estupro, tráfico de drogas e homicídios. Tudo ocorreu durante a última fase da operação ‘Scraping’, (extração de dados da web), deflagrada pela Polícia Civil do Pará, por meio do Núcleo de Inteligência (NIP), nos municípios de Castanhal, Capanema e Santarém.

A ação ocorreu em conjunto com as equipes dos Núcleos de Apoio à Investigação (NAI) dos três municípios. Os agentes realizaram as diligências por volta das 6h. Em Castanhal, três homens foram presos, sendo que um responde por homicídio qualificado e dois por tráfico de drogas. Além disso, um dos presos também é investigado por ocupar função de destaque em uma facção criminosa. Ele foi encontrado na condição de foragido do sistema penitenciário e agora está à disposição da Justiça. Já em Capanema, nove investigados receberam voz de prisão, na maior parte por homicídio, latrocínio e estupro de vulnerável. Na cidade de Santarém, no oeste do Pará, equipes do NAI prenderam cinco indiciados.

“O resultado positivo é fruto de trabalho investigativo realizado por toda equipe do NIP. Com essas prisões iremos avançar em outras investigações de crimes e garantir mais segurança pública para a população. As investigações continuam com o foco da identificação e localização de outros foragidos e desarticulação de núcleos de grupos criminosos”, contou o delegado-geral, Walter Resende.

Qualificação

Somente em 2023, mais de 60 policiais civis, entre delegados, investigadores e escrivães de polícia de várias diretorias foram habilitados para novos desafios, fortalecendo as apurações com inteligência investigativa e exatidão.“Graças ao incentivo da PCPA, conseguimos promover a 5ª edição da capacitação de técnicas de inteligência para o uso de equipamentos, softwares e mecanismos que possibilitam a descoberta, aquisição, preservação e o processamento de informações para realização de investigações qualificadas”, concluiu o gestor da PCPA, Walter Resende.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/03/2024/14:58:35

