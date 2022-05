Parede de construção cai e mata pedreiro, no Pará

A Polícia Civil do Pará foi comunicada e acionou a Polícia Científica para fazer a remoção do corpo para fazer a necropsia. O exame, realizado no Instituto Médico Legal (IML), deverá apontar a causa da morte. (Foto:Reprodução/ Redes sociais)

A vítima ainda foi socorrida, mas não resistiu.

Um pedreiro, identificado apenas como “Joãozinho”, morreu após uma parede desabar sobre ele, na manhã desta segunda-feira (2), na Vila Maiauatá, em Igarapé-Miri, no nordeste do Pará. (As informações são do site Debate Carajás).

Testemunhas relataram que o trabalhador tentava derrubar as paredes de uma construção, quando uma das estruturas desabou e o atingiu. O pedreiro foi socorrido imediatamente e levado para o posto de saúde da localidade. Em seguida, ele foi transferido para o Hospital Sant’Ana, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia Civil do Pará foi comunicada e acionou a Polícia Científica para fazer a remoção do corpo para fazer a necropsia. O exame, realizado no Instituto Médico Legal (IML), deverá apontar a causa da morte.

“Joãzinho” era considerado por aqueles que o conheciam uma excelente pessoa e profissional. “Uma tristeza muito grande. Desejo conforto aos familiares”, “Lamentável. Perdemos uma grande pessoa e um ótimo trabalhador”, “Meus sentimentos à família. Muito triste casos assim”, lamentaram as pessoas nas redes sociais.

