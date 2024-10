PC investiga suspeita de estupro de crianças em Santarém; suspeito namorava mãe das vítimas

Foto: Ilustrativa | Mãe das gêmeas que têm 10 anos de idade, tinha saído para trabalhar e deixou as filhas sob os cuidados do namorado.

A Polícia Civil de Santarém, no oeste do Pará, está investigando um grave caso de estupro de duas crianças, denunciado pela mãe das vítimas. A Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) comando o inquérito aberto após o registro da ocorrência na manhã de domingo (27).

Segundo informações da delegada Andresa Souza, a mãe das crianças procurou a Polícia Militar imediatamente após ser informada pelas próprias vítimas, que relataram o crime que teria sido cometido pelo namorado dela, um homem de 38 anos

“A mãe das vítimas acionou a Polícia Militar logo após o fato. O suspeito foi localizado e conduzido à Delegacia da Mulher, onde foi autuado em flagrante pelo delegado de plantão. Agora, ele está à disposição da Justiça,” informou a delegada.

Devido ao caráter sensível do caso, que tem crianças como vítimas, a polícia está mantendo o sigilo dos detalhes para preserva-las.

A delegada explicou que as providências iniciais já foram adotadas e que as crianças passaram por uma escuta realizada pela equipe de plantão.

“As crianças passaram por uma escuta preliminar com os plantonistas e, posteriormente, passarão por acompanhamento psicológico para extração de outras informações em escuta especializada,” explicou Andresa Souza.

O suspeito permanece preso e responderá pelas acusações sob avaliação judicial. O caso está sendo acompanhado de perto pela Deaca, e todos os procedimentos legais e psicológicos estão sendo adotados para garantir a segurança e o bem-estar das vítimas.

O suspeito, de 38 anos, autuado por estupro de vulnerável, era namorado da mãe das crianças, gêmeas de 10 anos de idade. Por confiar no namorado, a mãe das crianças deixou as meninas sob os cuidados dele enquanto saiu para trabalhar.

A delegada Andreza informou que somente após a escuta com a psicóloga será possível saber se as vítimas vinham sofrendo abusos ou se foi apenas uma vez.

Fonte: G1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/10/2024/14:16:57

