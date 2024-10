Mais de 4,5 mil alunos ficam sem aulas em município afetado por seca no AM

(Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil) – O rio Solimões, um dos maiores afluentes do rio Amazonas, atingiu dois metros e seis centímetros, sua menor marca da história

Cerca de 4.570 alunos da rede de ensino de Manacapuru estão sem aula por causa da seca extrema que atinge o estado do Amazonas. Na região, o rio Solimões, que é um dos maiores afluentes do rio Amazonas, bateu na semana passada sua menor marca da história, atingindo dois metros e seis centímetros.

Segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo, as aulas foram suspensas em 75 das 111 escolas do município no último dia 16. Isso porque os rios fazem parte do trajeto para que as crianças cheguem nas instituições de ensino.

Com a seca, porém, a navegação se torna mais difícil e os alunos precisariam andar por quilômetros por onde antes passava a água.

Em uma das localidades, na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde fica a escola municipal Lima Bernardo, um banco de areia se estende por 2 km em direção ao outro lado do rio Solimões. Para chegar da nova margem até a escola, a caminhada levaria cerca de 30 minutos sob sol quente e com risco de cruzar com uma tempestade de areia.

No último boletim de estiagem publicado pelo governo do Amazonas, 62 municípios estão em situação de emergência.

