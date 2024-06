PC prende 5 supostos membros de grupo de extermínio em Xinguara | PA

Imagem mostra os cinco presos, que se tratam de: Carlos Augusto Lira, Marco Antônio Lima Santos, Railson Cruz dos Santos, Renato Patrick Carvalho e Valdemir Soares da Silva. (Foto: Reprodução | Fato Regional)

Os suspeitos foram detidos durante a operação “Ghost Rider”.

Cinco homens foram presos pela Polícia Civil, nesta terça-feira (4), suspeitos de integrarem um grupo de extermínio ligado a uma facção criminosa em Xinguara, sul do Pará. O trabalho aconteceu durante a operação “Ghost Rider”, que resultou na captura de Carlos Augusto Lira, Marco Antônio Lima Santos, Railson Cruz dos Santos, Renato Patrick Carvalho e Valdemir Soares da Silva.

A ação, segundo o portal Fato Regional, começou com a abordagem de uma caminhonete Fiat Toro preta, perto da rodoviária. O automóvel estava sendo monitorado, conforme o relato de testemunhas e as investigações, dando apoio em casos de homicídios em Xinguara.

Dentro do veículo, estavam Carlos, Marco, Railson e Valdemir. Depois de verificar as identidades, a polícia constatou que todos são investigados por associação a facção criminosa. Dentro da caminhonete, a PC ainda localizou três armas de fogo e diversas munições.

Ainda de acordo com o Fato Regional, os suspeitos, ao serem questionados, e outras informações da investigação, os agentes se dirigiram ao setor Itamaraty em busca de Renato Patrick, que posteriormente foi detido. Ele já vinha sendo investigado por suspeita de ser faccionado e possível participação em homicídios em Xinguara. Os presos seguem à disposição do Poder Judiciário e as armas foram encaminhadas para perícia.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/06/2024/22:19:58

