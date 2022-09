Termina nesta quinta, 22, prazo para pedir 2° via do título de eleitor no Pará

Título de eleitor — Foto: TRE-MS/Arquivo g1

Solicitação pode ser feita presencialmente ou de forma online.

Termina nesta quinta-feira (22) o prazo para o eleitor solicitar a 2° via do título e estar apto a votar ainda nas eleições deste ano.

O serviço pode ser solicitado de forma presencial ou online através do site do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE) e eleitor não pode ter nenhuma pendência com a Justiça Eleitoral, como multas por não ter votado e nem justificado a ausência nas urnas ou em trabalhos eleitorais ou também possuir multas por qualquer tipo de violação dos dispositivos do Código Eleitoral.

A solicitação presencial precisa ser feita no cartório eleitoral da zona onde tem cadastro. Pode realizar a solicitação o eleitor que tenha perdido o título ou aqueles que tiveram o documento roubado ou extraviado.

Para consultar se há pendências ou restrições no título eleitoral, clique aqui.

Nessas eleições, o eleitor que fizer esta solicitação poderá imprimir o título diretamente na ferramenta. (Com informações do g1 Pará — Belém).

