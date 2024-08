PC resgata homem com deficiência de situação de vulnerabilidade, no Pará

Foto: Reprodução | Ele estava sozinho em um compartimento semelhante a uma garagem, sem acesso a cuidados básicos de higiene.

Equipe da Delegacia de Proteção à Pessoa com Deficiência (DPPD) foi acionada nesta quarta-feira (21) para atender denúncia de abandono na Rua dos Pariquis, entre Generalíssimo Deodoro e Quintino Bocaiúva, em Belém. No local, os policiais encontraram um homem com deficiência física, e aparente deficiência intelectual, vivendo em condições de vulnerabilidade e abandono. Ele estava sozinho em um compartimento semelhante a uma garagem, sem acesso a cuidados básicos de higiene.

Imediatamente, os policiais encaminharam a vítima para atendimento hospitalar emergencial, onde recebeu os primeiros cuidados. “É importante sublinhar a importância da participação da atuação cidadã em relação às denúncias, através do Disque-denúncia ou comparecendo à delegacia, uma vez que a violência contra a pessoa com deficiência, muitas vezes, ocorre na clandestinidade, às vezes dentro de casa ou no ambiente doméstico. A participação é fundamental tanto pra prevenção quanto para a investigação e repressão de crimes contra a pessoa com deficiência”, disse o titular da Delegacia de Proteção à Pessoa com Deficiência, Guilherme Gonçalves.

Após os cuidados emergenciais, o homem foi direcionado para acolhimento pela rede socioassistencial municipal, que agora é responsável por garantir sua segurança e bem-estar. As investigações continuam para determinar as circunstâncias do possível abandono ou maus-tratos sofridos pela vítima, e para identificar os responsáveis por essa condição.

Serviço: A Delegacia de Proteção à Pessoa com Deficiência e a Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa estão localizadas na Rua Domingos Marreiros, nº 2019, no bairro de Fátima, em Belém.

