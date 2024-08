Seduc abre inscrições para curso de extensão sobre desenvolvimento socioemocional

Foto: Reprodução | Com carga horária total de 40 horas, duração de nove semanas e certificação, o curso de extensão inicia na próxima sexta-feira (23).

A Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc), em parceria com o Instituto Ânima, abriu inscrições para o curso de extensão “Bem-Estar e Convivência: Práticas para o desenvolvimento socioemocional”, para professores e gestores da rede pública estadual que atuam no ensino fundamental (anos finais) e no ensino médio.

Com carga horária total de 40 horas, duração de nove semanas e certificação, o curso de extensão inicia na próxima sexta-feira (23) e objetiva fazer com que os profissionais da educação explorem desafios e possibilidades do trabalho pedagógico, com foco no desenvolvimento socioemocional. Totalmente gratuita, a formação será composta por painéis com especialistas do tema, encontros síncronos com facilitação para estimular diálogos e momentos de partilha sobre práticas profissionais das comunidades de aprendizagem.

Entre os temas dos painéis, estão: convivência e afetividade, saúde mental, aprendizagem emocional e protagonismo juvenil e propósito de vida, além dos encontros e boas práticas, que podem ser feitos de forma remota ou presencial, vídeoaulas bônus e uma avaliação objetiva para cada tema.

A estrutura do curso será na modalidade de Ensino à Distância (EAD) com momentos síncronos e assíncronos.

Como se inscrever – Para se inscrever, os interessados devem acessar o site Avacefor. As inscrições seguem abertas até o preenchimento total das vagas.

Instituto Ânima – Criado em 2005 para representar as estratégias de atuação social do ecossistema nima, o Instituto tem por objetivo a produção científica a partir de metodologias autorais, implementadas por meio de programas formativos, para apoiar a formulação de políticas públicas da educação básica e do ensino superior.

