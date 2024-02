Pedido de casamento termina em confusão e pancadaria em Cuiabá; vídeo

(Foto: Reprodução)- Os amigos do casal registraram o momento, que inicialmente parecia ser apenas de alegria e expectativa para o futuro.

Um momento que deveria ser de celebração e romantismo acabou se transformando em uma cena de violência e confusão em Cuiabá, no último sábado (17). Um pedido de casamento, repleto de declarações e emoções, acabou em uma discussão acalorada e até mesmo agressões físicas.

O episódio, que ocorreu no bairro Nova Conquista, foi registrado por uma equipe do ‘Programa do Pop’, da TV Cidade Verde, e as imagens chocaram muitos espectadores.

De acordo com a reportagem, o pedido de casamento teve lugar em um pesqueiro na região do CPA, onde o homem presenteou sua companheira com uma aliança de casamento, em meio a um clima de felicidade e amor. Os amigos do casal registraram o momento, que inicialmente parecia ser apenas de alegria e expectativa para o futuro.

No entanto, algumas horas depois, o clima mudou drasticamente quando o casal foi para uma distribuidora no bairro Nova Conquista. Durante uma discussão acalorada, a mulher acusou o parceiro de estar tendo um caso com um colega de trabalho, desencadeando uma série de xingamentos e agressões verbais.

A situação escalou rapidamente, e o homem começou a agredir fisicamente a mulher, inclusive lançando uma pedra em sua direção, que acabou atingindo o veículo dela. Os vídeos divulgados mostram a intensidade da briga, com trocas de insultos e até mesmo ameaças.

Em meio à confusão, uma testemunha presente no local proferiu palavras de indignação, destacando a gravidade da situação e exortando o casal a se retirar. Apesar do tumulto, ambos deixaram o local juntos antes da chegada da Polícia Militar, que foi acionada por outras pessoas que presenciaram a cena.

Assista vídeo:

Pedido de casamento termina em confusão e pancadaria em Cuiabá-Mato Grosso.

Leia mais:https://t.co/kGIjg3FDjT pic.twitter.com/93twCAm6di — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) February 22, 2024

Fonte: BS News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/02/2024/19:39:54

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...