Manaus – Um episódio inusitado ocorreu na tarde desta segunda-feira, 6, quando um homem, ainda não identificado, chamou a atenção ao pedir para ser preso na porta de uma delegacia. O pedido foi registrado em vídeo e rapidamente viralizou nas redes sociais.

O motivo para o inusitado desabafo? O homem revelou que estava enfrentando uma grande decepção amorosa após descobrir que estava sendo traído por sua esposa. Em um tom de desabafo, ele comentou: “Eu peguei chifre. O delegado já prendeu três, mas não quer me prender. Eu peguei chifre porque não sustentei minha mulher. Prefiro ficar preso.”

O homem ainda fez comentários brincalhões, afirmando que, na cadeia, pelo menos ele conseguiria dormir, cortaria o cabelo e usaria uma roupa nova. Sua fala gerou risadas entre os presentes e muitos comentários nas redes sociais, onde a cena se espalhou rapidamente.

O caso gerou uma enxurrada de memes e comentários, mostrando como o amor pode deixar cicatrizes profundas, mas também provocar risadas diante de situações absurdas. A situação é um lembrete de que, por vezes, as decepções amorosas podem levar a reações inesperadas.

O desabafo do homem não só capturou a atenção das redes sociais, mas também levantou questões sobre como lidamos com a dor emocional e a busca por apoio em momentos difíceis. Afinal, como diz o ditado: “o chifre antes de matar, humilha.”

“Condenado por Amar Demais”: Homem Implora para Ser Preso Após Traição em Manaus! VÍDEO Leia mais https://t.co/KGPKKHafaR pic.twitter.com/rLuvnyjdPq — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) January 7, 2025

Fonte: Tribuna do Nordeste. e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/01/2025/13:06:39

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...