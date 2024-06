Pela 1ª vez, delegado brasileiro é eleito chefe da Interpol

(Foto: Divulgação/MJSP)- Pela primeira vez desde a sua criação, a Interpol – rede internacional de polícias – elegeu, nesta terça-feira (25), o delegado da Polícia Federal Valdecy Urquiza como novo secretário-geral do órgão. Com 8 votos a favor, o brasileiro ganhou do concorrente, um inglês.

Responsável pela parte operacional da Interpol, Urquiza, que é diretor de cooperação internacional da PF e vice-presidente da Interpol nas Américas, passa a comandar a rede.

A eleição se baseou no processo em que os países que compõem o comitê executivo da organização (13 países) se reuniram hoje para avaliar dentre os candidatos que foram apresentados o nome que o comitê entende que é o mais adequado para liderar a organização nos próximos cinco anos.

Após esse processo de hoje, o nome de Urquiza será levado à assembleia-geral, em novembro, e os 195 países que compõem devem ratificar o nome indicado pelo comitê executivo.

Urquiza tem 43 anos, é natural de São Luís, Maranhão, e formado em Direito pela Unifor (Universidade de Fortaleza), no Ceará. Fez pós-graduações em Administração Pública pelo IBMEC e em Direito Ambiental pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele também se graduou na Academia Nacional do FBI em Quantico, nos Estados Unidos. Ele é delegado da Polícia Federal e ocupa o cargo de diretor de Cooperação Internacional na Polícia Federal do Brasil.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/06/2024/16:46:17

