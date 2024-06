Publicação Nº 139/2024 -SEVEN MOVEIS PLANEJADOS LTDA

SEVEN MOVEIS PLANEJADOS LTDA CNPJ N° 26.777.824/0001-66, localizado na AV JAMANXIM, S/N, QUADRA 440 LOTE 10, BAIRRO SÃO MARCOS no município de NOVO PROGRESSO (PÁ), torna público que SOLICITOU JUNTO A SEMMA/NP a L.A.S (DECLARAÇÃO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO), através do protocolo n° 1093/2024, para a sua atividade.

