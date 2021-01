Pela tatuagem, família identifica corpo encontrado boiando no lago em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Conforme relatou a tia em Brasília (DF), leu a reportagem no portal do Jornal Folha do Progresso e acionou familiares residentes em Novo Progresso para identificar o corpo, o sobrinho estava desaparecido desde sexta-feira (08). O Caso foi registrado na delegacia de polícia de Novo Progresso pela irmã da vítima.

You May Also Like