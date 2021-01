Covid-19: boletim aponta aumento de casos e morte em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Foram duas mortes na última semana, neste sábado 9 de janeiro veio óbito no Hospital Jorge de Abreu em Sinop (MT) um homem de 76 anos, que foi transferido de Novo Progresso, com Comorbidades (hipertensão Arterial+ doença pulmonar).

