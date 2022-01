Tiroteio no bairro aeroporto deixa dois mortos, um menor de idade, houve confronto, diz PM

Duas pessoas foram mortas em uma chácara alugada no bairro aeroporto em confronto com a polícia Militar de Novo Progresso, PA (Fotos: Reprodução)

Conforme foi divulgado no portal do Jornal Folha do Progresso, um tiroteio na tarde desta segunda-feira,24 de janeiro de 2022, moradores assustaram com um tiroteio em uma chácara nas proximidades.

Segundo a Policia Militar uma denúncia anônima, levou ao cativeiro de traficantes que ao verem a polícia revidaram com tiro de espingarda calibre 36.

Versão da polícia Militar

A operação comandada pelo Sargento Maduro, na tarde desta segunda-feira, (24), teve início por volta das 15h00mn, os policiais militares realizaram uma incursão em uma casa/chácara as margens da BR-163, nas proximidades do aeroporto da cidade, para averiguar uma denúncia de tráfico de droga. Quando chegaram ao local supracitado, três elementos empreenderam fuga por uma área de mata, os militares seguiram em perseguição dos mesmos, porem um dos elementos que estava fugindo, identificado por, Marciano Justino Ferreira, de 34 anos, natural de Alta Floresta (MT), efetuou disparos contra os policiais que revidaram e o atingiram.

A unidade do SAMU da cidade ainda foi acionada, mas o baleado não resistiu a gravidade dos ferimentos e veio a óbito ainda no local. Os outros dois conseguiram fugir cerco policial.

Ainda segundo a policia (PM), os policias disfarçados ficaram na redondeza e por volta das 19h20min, a Policia Militar avistaram dois elementos nas proximidades da referida casa/chácara. Os policiais foram chamados e retornam ao local, e visualizaram dois elementos, possivelmente os que conseguiram fugir durante a operação realizada no período da tarde. Ao serem perseguidos um dos elementos também atirou contra os militares que novamente revidaram e também atingiram o agressor, que não resistiu e morreu no local, seu comparsa conseguiu fugir. A segunda vítima foi identificado como Lucas de 16 anos.

Na primeira operação foi apreendido 01 – Espingarda Cal.36; 02 Munições Cal.36; 01- Munição Cal.36 deflagrada; 248.6 Gramas de produto análogo a Maconha e 46.4 Gramas de Produto Análogo a Crack.

Material apreendido na 2ª operação policial

Nessa segurada operação os militares apreenderam: 6.540 kg (seis quilos), 08 barras análogas à maconha; 23.8 gramas análogas a craque; 01 -espingarda cal. 36, com um cartucho deflagrado e 01 balança de precisão. A ocorrência foi apresentada na UIPP de Novo Progresso para os devidos procedimentos legais. Segundo o Sargento Maduro da polícia Militar á suspeitadas que os elementos seriam membros de uma facção com ramificações no Pará e Mato Grosso e com passagem pela polícia.

Por: Jornal Folha do Progresso em 26/01/2022

