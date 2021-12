Pelo do nariz é essencial para combater resfriados e outras viroses?

Especialistas orientam como aparar ou depilar a penugem para não aumentar o risco de infecções respiratórias -( Foto: Vadym Drobot / Freepik)

Uma máxima médica afirma que os pelos do nariz filtram o ar que respiramos e, portanto, nos protegem de infecções por vírus, bactérias e outros patógenos transportados pelo ar. Mas, como costuma acontecer com as frases feitas, sua veracidade pode ser mais inviolável do que verificada.

A ideia de que os pelos do nariz, conhecidos clinicamente como vibrissas, podem oferecer proteção contra germes infecciosos remonta a mais de um século. Em 1896, uma dupla de médicos ingleses, em um artigo na prestigiosa revista médica Lancet, observou que o “interior da grande maioria das fossas nasais normais é perfeitamente asséptico (estéril). Por outro lado, na entrada das narinas, as vibrissas que as revestem e todas as crostas ali formadas, estão geralmente repletas de bactérias. Esses dois fatos parecem demonstrar que as vibrissas atuam como um filtro e que um grande número de micróbios encontra seu destino nas malhas úmidas do pelo que permeia a entrada das narinas”.

A conclusão dos médicos ingleses pode parecer lógica, mas, até então, ninguém havia realmente estudado se aparar os pelos do nariz tornaria mais fácil para os germes penetrarem mais profundamente no trato respiratório.

Foi só em 2011 que a densidade dos pelos do nariz foi rigorosamente estudada como possível agente de doença. Em um estudo com 233 pacientes publicado nos Arquivos Internacionais de Alergia e Imunologia, uma equipe de pesquisadores da Turquia descobriu que pessoas com pelos nasais mais densos eram menos propensos a ter asma. Os pesquisadores atribuíram essa descoberta à função de filtração dos pelos do nariz.

A observação deles foi interessante, mas veio de um estudo observacional que não pode provar causa e efeito, e asma não é uma infecção. Os pesquisadores também não fizeram nenhum estudo de acompanhamento para avaliar como aparar os pelos do nariz pode afetar o risco de asma — ou de infecção.

Demorou até 2015 para os médicos da Clínica Mayo realizarem o primeiro, e até agora único, estudo para examinar os efeitos do corte dos pelos do nariz. Os pesquisadores mediram o fluxo de ar nasal em 30 pacientes antes e depois de aparar os pelos do nariz e descobriram que o corte levou a melhorias nas medidas subjetivas e objetivas do fluxo de ar nasal. As melhorias foram maiores naqueles que tinham mais pelos no nariz para começar. Os resultados foram publicados no American Journal of Rhinology and Allergy.

Novamente, uma conclusão interessante, mas o melhor fluxo de ar nasal tem relação a um maior risco de infecção?

Nenhum dos estudos abordou essa questão diretamente. Mas David Stoddard, o principal autor do estudo Mayo, observou que, se alguém trabalha com drywall, por exemplo, “posso dizer se eles acabaram de sair do trabalho pela poeira branca presa nos pelos do nariz. Mas são as partículas maiores que ficam presas nos pelos do nariz. Os vírus são muito menores. Eles são tão pequenos que provavelmente passarão pelo nariz de qualquer maneira. Não acho que aparar os pelos do nariz de alguém os colocaria em maior risco de infecção respiratória”.

Com base no estudo limitado dos pelos do nariz, não há evidências de que apará-los ou depilá-los aumenta o risco de infecções respiratórias. E, assim como pelo menos um especialista que trabalhou na área especulou, provavelmente não.

Richard Klasco, do New York Times

08/12/2021 – 12:58 /

