CDL Santarém realiza 1º edição do EmpreShow

O evento é voltado ao mundo empresarial e recrutamento de pessoas (Foto:Reprodução)



No mundo do empresariado e mercado financeiro, muito se discute sobre boas estratégias de negócios para almejar bons resultados e retorno em suas vendas. Pensando nisso, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), em Santarém, realiza um evento inovador no município trazendo capacitações gratuitas para empresários e universitários.

O EmpreShow acontece nesta sexta-feira, 10, a partir das 20h, no auditório da CDL. As inscrições estão sendo realizadas através do link, com vagas limitadas. De acordo com Rosilene Vieira, presidente do Núcleo de RH da CDL, o EmpreShow uma oportunidade para as empresas santarenas subirem de nível nos negócios.

“Nossa proposta é desenvolver eventos voltados para trabalhar a formação de preço, utilizando do Markup x Regime Tributário, que são índices aplicados sobre custo dos produtos, e eventos que discutem sobre processo de recrutamento e contratação, para que dessa forma as empresas tenham contratações mais assertivas. Nesse aspecto mostraremos a ferramenta “DISC”, que ajuda a posicionar estrategicamente as pessoas dentro das empresas, aumentando consideravelmente as chances de sucesso e organização de grupos. A ocasião é uma oportunidade para troca de ideias e Networking ”, frisa Rosilene.

Durante o evento participarão os convidados, Cezário Bernardes (Contador, formado pela Unama – Centro Universitário da Amazônia, especialista em tributação de produto com 15 anos de mercado; Elanne Almeida (Formada em Letras e concluindo Administração MBA em Gestão de Pessoas – Analista Comportamental, com experiência de 15 anos, na área de Recursos Humanos, em empresas de grande e médio porte) e Pâmela Tavares de Oliveira (Psicóloga graduada pelo Iespes, atua na Clínica Psicanalista Especialista em Psicologia Organizacional e o Trabalho Pela UCDB, Especialista Em Psicologia Do Trânsito Pela Unyleya , Especialista em Avaliação Psicológica pela DALMAS, Analista do Perfil Comportamental pelo Instituto Solides E pela Lv Coach Experiência, com 9 Anos na parte de RH, Gestão de Pessoas, Gestão Estratégica de Empresas de Pequeno, Médio e Grande Porte.

O CDL está localizado na Rua Galdino Veloso, 693 – Centro, próximo a Churrascaria do Gaúcho. Mais informações pelo telefone (93) 992120-5100.

