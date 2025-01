Jovem morre após ser atacado a facadas enquanto dormia em sua casa, em Monte Alegre (PA)

Jairo Magalhães Pereira, de 19 anos — Foto: Rede Sociais/Reprodução

A Polícia Militar está mobilizada e em campo para localizar e identificar o autor do crime.

Na manhã desta segunda-feira (27), um jovem foi assassinado na residência dele, no município de Monte Alegre, no oeste do Pará, em um crime que aparenta ser uma execução premeditada. A vítima foi identificada como Jairo Magalhães Pereira, 19 anos.

De acordo com as informações iniciais da Polícia Militar, o autor do homicídio arrombou a janela da casa da vítima, enquanto ela dormia, e desferiu duas facadas.

O óbito foi confirmado no local pela equipe de saúde que atendeu a ocorrência. O sargento Wagner Nascimento destacou que o caso já está sendo tratado como prioridade. “Todas as unidades foram informadas, e o comando já tomou as providências para realizar o cerco e tentar capturar o suspeito. As investigações iniciais apontam para um crime de execução, já que a vítima foi pega de surpresa em um momento de vulnerabilidade”, afirmou.

O comandante da Polícia Militar, Major Leonardo Dutra explicou que o jovem havia retornado de uma festa antes de ser atacado. “Pelos relatos dos familiares, o autor sabia que a vítima estaria em casa e aproveitou o momento para cometer o crime. A Polícia Militar está mobilizada em campo para localizar e identificar os dois suspeitos, já que um deles teria ajudado o autor na fuga”, disse o comandante.

Ainda segundo a polícia, até a última atualização desta reportagem, a arma do crime não tinha sido localizada, e buscas estão sendo realizadas nas imediações do local e no possível trajeto de fuga do suspeito. A Polícia Civil também está investigando para esclarecer as circunstâncias do crime e prender o autor.

Fonte: g1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/01/2025/11:42:11

