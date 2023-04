Período proibitivo para exploração do Manejo Florestal Sustentável no MT terminou neste sábado,1º

(Imagem Ilustrativa) – O período proibitivo tem o objetivo de minimizar o impacto da colheita no período chuvoso

Terminou neste sábado,01, o período de proibição da exploração do Manejo Florestal Sustentável, chamado popularmente de “piracema da madeira”. O objetivo da proibição, que acontece todos os anos, é proteger o solo do impacto ambiental da retirada de madeira no período de chuva.

“O Manejo Florestal Sustentável tem como objetivo a exploração florestal com mínimo impacto. Desta forma, é uma medida para garantir a conservação da floresta dentro do manejo”, destaca a secretária de Estado de Meio Ambiente, Mauren Lazzaretti.

Em Mato Grosso, cerca de 6% do território foi atingido pela proibição totalizando 52 mil quilômetros quadrados de áreas que possuem Planos de Manejo Florestal Sustentável autorizados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT).

Alguns municípios da região Noroeste, localizados em região amazônica muito chuvosa, seguem com a proibição até o mês de maio.

Piracema da Madeira

Nesse período da piracema da madeira, que vai entre 1º de fevereiro e 1º de abril, fica proibido o corte, a derrubada e o arraste da madeira.

“O que o período visa é minimizar o impacto da colheita no período chuvoso. Com o solo úmido, o impacto do manejo é muito maior, retirando assim a principal característica da atividade, que é o baixo impacto”, explica a superintendente de Gestão Florestal da Sema, Suely Bertoldi.

A proibição está prevista em resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama), e é regulamentada pela Câmara Técnica Florestal de Mato Grosso por meio da resolução N°10/2017, que dispõe sobre o período proibitivo de exploração florestal sob o regime de Manejo Florestal Sustentável de Baixo Impacto.

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 01/04/2023/06:54:06

