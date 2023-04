Suspeito de matar paraense e carbonizar corpo em lareira no RS é preso; ele confessou o crime, diz delegada

O suspeito do crime, André Ávila, e a paraense Laila Vitória, de 20 anos. (Foto| Reprodução)

O crime ocorreu no último domingo (26), em Porto Alegre. Segundo a delegada que investiga o caso o homem foi ”frio nas declarações” e disse “não estar arrependido”.

André Ávila, de 37 anos, foi preso, na tarde desta quarta-feira (29), suspeito de matar e carbonizar o corpo da namorada, a paraense Laila Vitória, de 20 anos, na madrugada do último domingo (26), em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Ele confessou o crime em depoimento à polícia, conforme informou a delegada Cristiane Pires Ramos, responsável pelo caso.

”Ele foi bastante frio nas declarações. Ele disse que não sabe exatamente o que aconteceu, que foi um surto, que foi um momento de adrenalina, mas não disse especificamente estar arrependido”, afirma a delegada.

A jovem, natural de Parauapebas, no sudeste do Pará, havia se mudado para Porto Alegre após conhecer André pela internet, com quem manteve um breve relacionamento. Nos últimos dias, ele teria ficado com um comportamento agressivo. O corpo de Laila foi encontrado carbonizado em uma residência. A hipótese é de que ele não teria aceitado o fim do relacionamento.

Segundo a Polícia Civil, o homem usou uma faca e espadas para matar a companheira. Depois, ele ainda queimou parcialmente o corpo da vítima em uma lareira. Eles se conheceram em janeiro, e a vítima foi ao Rio Grande do Sul em fevereiro para conhecer o suspeito pessoalmente.

”Testemunhas nos trouxeram prints de conversas em que ela afirma que estava com medo e que queria ir embora daqui. Ela estava contando os dias, falando com a mãe dela, com uma amiga, dizendo que estava indo embora e que tinha medo dele”, relata a delegada.

A delegada afirma que o crime não tem relação com um possível ritual macabro praticado por André, e que com a hipótese descartada, a polícia trata o caso como feminicídio, pois teria ocorrido em razão de uma briga.

”A nossa investigação foca totalmente na linha de feminicídio. Inclusive, todas as provas que estão sendo trazidas ao nosso inquérito policial dão conta de uma violência contra a mulher”, sustenta a delegada.

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 01/04/2023/06:54:06 com informações do G1PA

