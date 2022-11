Pescador captura peixe-dourado de 30 quilos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A equipa de pesca disse no Facebook que Carrot está “em excelente saúde e estado”, e poderá mesmo viver mais 15 anos ou mais. “Que o seu estrelato continue por muito tempo”, acrescentou a equipa. (Com informações da CNN).

“Uma carpa de 31 quilos é um peixe realmente grande e impressionante”, afirmou Zeb Hogan, biólogo e investigador na Universidade do Nevada, Reno, e antigo anfitrião do programa “Monster Fish” na National Geographic Channel. “Existem na realidade diferentes tipos de carpas que são parentes de peixes dourados, que se tornam realmente grandes, que são encontradas na Europa e na Ásia – algumas das quais podem atingir cerca de 200 quilos.”

Muitas vezes os maiores peixinhos dourados encontrados são antigos animais de estimação que foram libertados na natureza pelos seus proprietários. Os animais descartados podem ter um impacto negativo no delicado equilíbrio de um habitat natural. Peixes dourados invasivos, do tamanho de bolas de futebol, foram encontrados num lago em Burnsville, Minnesota, em julho de 2021, o que levou os funcionários da cidade a apelar aos residentes que não libertassem os seus animais de estimação aquáticos no lago, uma vez que poderiam prejudicar o ambiente local.

O peixe-dourado doméstico médio pesa menos de um quilo, mas a espécie pode atingir proporções muito maiores em diversas circunstâncias. Se tiver muito espaço, com a dieta e condições de água adequadas, as espécies de carpas, incluindo peixes dourados e koi, têm um potencial de grande crescimento, o que explica o tamanho impressionante de Carrot.

A BlueWater Lakes proporciona aos pescadores um local privado para tentarem pescar um dos seus muitos peixes com peso superior a 22,7 quilos – e alguns até com mais de 40 quilos.

