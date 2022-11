Veículo do MP de Novo Progresso sofre acidente na BR 163 em Itaituba

(Foto: Reprodução rede social) -Na manhã deste domingo (27), um motorista que não teve a identidade revelada, perdeu o controle do carro e escapou sem ferimentos ao capotar na BR -163, no município de Itaituba.

O acidente foi com a viatura do ministério público estadual de Novo Progresso, na rodovia BR 163, aconteceu na manhã deste domingo, 27 de novembro de 2022, nas proximidades do distrito de Campo Verde (distante 330 km de Novo Progresso) no município e Itaituba.

As imagens foram postadas nas redes ainda na manhã deste domingo( 27 ), sem mais detalhes.

Ninguém ficou ferido. Só o condutor que teve alguns arranhões superficiais!

Por:Jornal Folha do Progresso em 28/11/2022/07:05:53

