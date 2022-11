Mulher morre após carreta carregada tombar na MT-222

Uma carreta de grãos tombou, esta noite, na rodovia MT-222, cerca de 45 quilômetros do perímetro urbano de Sinop.

A esposa do motorista, que viajava com ele, ficou presa às ferragens, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

A versão inicialmente apurada é que o condutor trafegava pela rodovia, retornando da fazenda para Sinop, quando perdeu o controle da carreta que estava carregada de milho e o veículo acabou tombando.

A Polícia Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foram acionados para analisar a dinâmica do acidente.

Conforme Só Notícias já informou, outros dois graves acidentes aconteceram neste final de semana. Uma criança, de 4 anos morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas, após colisão entre um carro e um trator, na rodovia MT-423, entre Cláudia e União do Sul, no sábado à noite. Na BR-364, esta tarde, cinco veículos se envolveram em um acidente após uma ultrapassagem perigosa e 11 pessoas foram hospitalizadas. (Com informações do Só Notícias/Ana Dhein – foto: Osvaldo Pereira/SBT Sinop).

