Pescadores do Xingu fazem protesto em Brasília após serem afetados pela usina hidrelétrica de Belo Monte, no PA

Pescadores de Altamira protestam em Brasília — Foto: TV Liberal/Reprodução

Grupo alega que desde a construção da usina os peixes começaram a desaparecer nas comunidades, que vivem da pesca. Além disso, os manifestantes afirmam que rios também secaram.

Um grupo de pescadores realiza nesta segunda-feira (5) uma manifestação em frente ao escritório da Norte Energia, em Brasília. Eles cobram uma indenização pelo danos causados a bacia do Xingú durante a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, em Altamira, região sudoeste do Pará.

Os pescadores alegam que desde a construção da usina os peixes começaram a desaparecer nas comunidades, que vivem da pesca. Além disso, os manifestantes afirmam que os rios que secaram depois da intervenção.

Segundo os manifestantes, o ato deve seguir até que a direção da empresa os receba e consigam uma resposta definitiva. O grupo solicita o pagamento de uma verba de reparação para cada um dos trabalhadores afetados.

A manifestação começou com dois ônibus lotados que chegaram de Altamira. Segundo a organização de pescadores, a previsão é que outros veículos cheguem na capital federal ainda esta semana.

Em nota, o Consórcio Norte Energia, responsável pela construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, informou que segue prestando assistência aos pescadores da área de influência da hidrelétrica nos compromissos do processo de licenciamento ambiental e estabelecidos pelo Ibama.

E que ao grupo que se identifica como pescador e não consta no cadastro feito durante a construção do empreendimento, a companhia vem fazendo análise das documentações apresentadas.

Outras manifestações

Não é a primeira vez que os pescadores se reúnem e realizam manifestações contra a empresa. Em março de 2023, o grupo protestou em frente ao prédio da Justiça Federal, em Altamira.

Durante a manifestação esteve presente mais de 40 vítimas afetadas, um deles chegou a afirmar que nunca recebeu indenização e que se sente prejudicado desde a chegada do empreendimento no local.

Já em julho de 2023 outra manifestação foi organizada e ocupou a sede do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) em Altamira.

Entre as reclamações, muitos relataram que as famílias enfrentam escassez de peixes, o que dificultou o sustento. Muitos tiveram que se mudar de cidade, em busca de emprego.

Justiça

Em 2016 o Ministério Público Federal (MPF) decidiu ingressar com uma ação na Justiça Federal após concluir que os pescadores foram atingidos pela construção da Usina, e por isso, também deviam ser reconhecidos como impactados pelo Ibama, que licenciou a obra.

Em 2022, uma audiência também foi realizada pelo MPF que avaliou os impactos da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, com relação à pesca no rio Xingu.

Insegurança alimentar

Um estudo inédito feito pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da Universidade Estadual de Campinas (Nepam-Unicamp) revelou que 61% dos domicílios de Altamira (PA) enfrentam algum nível de insegurança alimentar, sete anos depois do fim das obras da hidrelétrica de Belo Monte.

A pesquisa, feita presencialmente na área urbana do município em 2022, analisou amostras de 500 domicílios, utilizou a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (Ebia) e foi publicada em uma revista internacional.

Fonte: g1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/08/2024/13:44:57

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Ascom MCom

Curtir isso: Curtir Carregando...