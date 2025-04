Pesquisa revela estado com maior número de ‘cornos’ do Brasil; saiba qual

Pesquisa revelou qual estado lidera ranking com o número de ‘cornos’ do Brasil; | Bnews – Divulgação Ilustrativa/ Freepik

Uma pesquisa realizada por uma plataforma de encontros extraconjugais revelou um número impressionante ao levantar os dados de relacionamentos na América Latina e colocar o Brasil com o maior índice de infiéis.

Segundo a página “Viralizou”, do Instagram, o levantamento de dados apontou São Paulo com a maior taxa de infidelidade. Outras cidades e estados foram analisados, como Belo Horizonte e Rio de Janeiro, que também se destacam no ranking.

Anteriormente, uma pesquisa da “Gleeden”, realizada no final do ano passado, também constatou como São Paulo possui essa predisposição, acrescentando que “as grandes oportunidades de interação social e profissional contribuem para o aumento dos casos de traição”.

Outro estudo da plataforma Ashley Madison, que é direcionada para quem busca amantes, informou que entre as cidades mais propensas a relações extraconjugais estão Florianópolis, Porto Alegre, Joinville, Contagem e Londrina.

Ainda segundo a página, teria sido levantado um total de cerca de 170 mil usuários, dos quais parte era de Minas Gerais e se declaravam “cornos orgulhosos”, como um fetiche em ver os parceiros com outras pessoas.

Fonte: Natane Ramos – bnews e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/04/2025/16:10:23

