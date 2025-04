Papel substitui lençóis na UPA de Novo Repartimento: denúncia revela precariedade na saúde pública

(Foto: Reprodução) – Moradores denunciam uso de papel em leitos hospitalares, evidenciando descaso e falta de condições adequadas na unidade de saúde do sudeste do Pará.

Pacientes da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Novo Repartimento, no sudeste do Pará, estão sendo submetidos a uma situação alarmante e desumana: os leitos da unidade estão sendo cobertos com pedaços de papel, em vez de lençóis hospitalares adequados. A denúncia, feita por moradores do município e confirmada por registros visuais, escancara o estado de abandono da saúde pública local .

As imagens são chocantes e revelam muito mais do que uma falha pontual: evidenciam a falta de respeito com a população, o descaso com a saúde pública e a ausência de gestão responsável. Em um ambiente que deveria priorizar a higiene, o acolhimento e o cuidado com os pacientes, o que se vê é improviso e precariedade.

“Isso não é improviso, é descaso”, desabafa um morador que preferiu não se identificar. Para ele, essa situação demonstra o total abandono da saúde municipal, que deveria garantir, no mínimo, o básico: estrutura digna e condições humanas de atendimento.

O uso de papel em substituição a lençóis hospitalares não apenas fere princípios mínimos de cuidado, como também compromete a segurança sanitária de pacientes e profissionais. A pergunta que fica é: onde está a responsabilidade do poder público diante desse cenário?

Enquanto a população de Novo Repartimento clama por respeito e dignidade, a resposta das autoridades ainda não veio. A omissão diante de uma realidade tão grave é, por si só, mais um sinal de que algo precisa mudar urgentemente.

A redação do Portal segue acompanhando o caso e cobra explicações da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Saúde. A população não pode mais ser tratada com tamanho desprezo. Saúde é direito, não favor.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/04/2025

