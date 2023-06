Pessoas com HIV reclamam de longa fila para conseguir medicamentos em Belém

Casa Dia, em Belém, atende doenças Infecciosas Adquiridas — Foto: Reprodução / Agência Belém

Espera por horas no sol, desorganização e falta de orientação são reclamações entre pacientes.

Pessoas vivendo com HIV reclamam da falta de organização e da demora no atendimento para receber medicamentos e realizar coleta de exames no Centro de Atenção à Saúde em Doenças Infecciosas Adquiridas (Casa Dia), em Belém. Na manhã desta quinta-feira (29), uma longa fila se formou na unidade.

Mais de 150 pacientes aguardavam serem chamados por volta das 10h. A espera, segundo os relatos, é no sol quente e desde as primeiras horas da manhã. Houve gente que, mesmo assim, voltou para casa sem os medicamentos. Imagens não foram usadas pelo g1 para não expor os pacientes.

O tratamento contra o vírus HIV é feito pelo Sistema Único de Saúde e é ofertado em um único lugar na capital, na avenida Pedro Álvares Cabral. Para ser eficaz, é necessário que o medicamento seja tomado todos os dias, sem exceção.

A cada dia sem o tratamento, o vírus pode sofrer mutações dificultando a aceitação do organismo aos remédios.

“Aqui é uma bagunça, não recebemos orientação, não sabemos o que fazer, se é dia de exame, se já podemos receber os remédios. Eu só vou conseguir daqui a mais uma semana. São mais dias sem tomar o remédio”, afirma um dos usuários, que preferiu não ser identificado.

Responsável pela disponibilização de exames de monitoramento do HIV na rede pública, e na distribuição dos medicamentos, a prefeitura de Belém foi procurada, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), mas não havia dado resposta até publicação da reportagem.

