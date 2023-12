Petrobras lança edital do concurso público com mais de 6,4 mil vagas em 7 estados; confira

Há oportunidades para profissionais com ensino médio ou técnico completo. Salário inicial é de R$ 5.878,82.

O edital do processo seletivo público da Petrobras foi lançado nesta terça-feira (26), com a oferta de 6.412 mil vagas para profissionais com ensino médio ou técnico completo, distribuídas em sete estados: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espirito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e Pernambuco. São 916 vagas para início imediato e 5.496 para formação de cadastro reserva. O salário básico dos aprovados é de R$ 3.446,23 com garantia de remuneração mínima de R$ 5.878,82.

Conforme o edital, há oportunidades para cargos de Enfermagem do Trabalho, Logística de Transportes, Química de Petróleo, Segurança do Trabalho, entre outros.InscriçõesOs interessados em participar do certame devem se cadastrar a partir desta quinta-feira (28), no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), empresa responsável pela organização do concurso. As inscrições seguem abertas até o dia 31 de janeiro.

No momento da inscrição, será cobrada uma taxa no valor de R$62,79 que pode ser quitada até o dia 21 de fevereiro de 2024. Doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e inscritos no CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa.Etapas do concursoOs candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, com aplicação prevista para o dia 24 de narço, nas cidades que os aprovados irão trabalhar, que são as seguintes:Regão Sudeste

Betim (MG),

Belo Horizonte (MG),

Cubatão (SP),

Duque de Caxias (RJ),

Itaboraí (RJ),

Macaé (RJ),

Mauá (SP),

Paulínia (SP),

Rio de Janeiro (RJ),

Santos (SP),

São José dos Campos (SP),

São Paulo (SP) e

Vitória (ES).

Região Sul

Araucária (PR),

Canoas (RS),

Porto Alegre (RS) e

Curitiba (PR)

Região Nordeste

Ipojuca (PE) ou demais cidades do Pernambuco onde a Petrobras atue ou venha a ter atuação, mas a prova também poderá ser aplicada na capital Recife.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/12/2023/11:01:47

