PF apreende 29 armas e 7 mil munições em operação contra bolsonaristas

Armas apreendidas (Foto:Foto: Polícia Federal) – A Polícia Federal apreendeu 29 armas e mais de 7 mil munições durante a operação de ontem que mirou suspeitos de envolvimento em protestos em rodovias e em frente a quartéis contra o resultado da eleição presidencial.

Como mostramos, a PF cumpriu nessa quinta (15) mais de 100 mandados de busca e apreensão. Também foram cumpridos mandados de prisão, quebra de sigilo bancário, bloqueio de contas de dezenas de empresários. A operação atendeu a uma decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito das fake news.

Leia mais:Moraes manda PF fazer buscas contra mais de 80 bolsonaristas por atos antidemocráticos

Além das armas e munições, foram apreendidos 40 celulares, três HDs, quatro notebooks e nove passaportes. Entre os armamentos confiscados pelos policiais, há uma submetralhadora, um fuzil e rifles com lunetas.

