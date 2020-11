PF apreende caminhão carregado com manganês com documentação irregular em Conceição do Araguaia

Caminhão com manganês é apreendido em Conceição do Araguaia — Foto: Polícia Federal de Redenção

O condutor do veículo foi autuado em flagrante delito.

Um caminhão carregado com minério de manganês irregular foi apreendido neste sábado (7), em Conceição de Araguaia, no sudeste do Pará. O condutor do veículo foi autuado em flagrante delito.

De acordo com a Polícia Federal, na sexta (6), o caminhão bi-trem carregado de manganês foi parado no ponto fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa). Segundo a Sefa, o motorista apresentou documentação do transporte da carga com suspeita de irregularidade.

A Secretaria acionou agentes da PF para averiguar a situação. Uma equipe de policiais se deslocou até o local e constatou indícios de irregularidade na documentação apresentada pelo motorista. O suspeito e os documentos irregulares foram encaminhados para a delegacia do município.

Na delegacia, agentes constataram o transporte ilegal do minério. Na ocasião, o condutor do veículo recebeu a voz de prisão, sendo autuado em flagrante delito por crime contra ordem econômica, com pena de detenção de um a cinco anos e multa. O caminhão e a carga do minério foram apreendidos.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...