Grêmio inicia preparação e terá desfalques contra o Cuiabá

Depois de vencer o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio iniciou sua preparação para as quartas de final da Copa do Brasil.

Na quarta-feira, o Tricolor gaúcho enfrenta o Cuiabá, às 18h (horário de Mato Grosso), na Arena Pantanal.

Visando o duelo, o elenco gremista treinou na tarde desta segunda-feira no Clube de Oficiais da Aeronáutica, no Rio de Janeiro. Enquanto os atletas que participaram do triunfo no Maracanã fizeram trabalhos de recuperação física, os demais realizaram uma atividade focada no aperfeiçoamento do modelo de jogo da equipe e, em um segundo momento, treinaram conclusões a gol, orientados pelo técnico Renato Portaluppi.

Para o confronto com o Cuiabá, o Grêmio não poderá contar com o zagueiro Walter Kannemann e o lateral Orejuela, convocados para as seleções argentina e colombiana, respectivamente. Por outro lado, o capitão Pedro Geromel retorna após não enfrentar o Fluminense.

Antes da partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Tricolor gaúcho realizará um último treino no Rio de Janeiro, na manhã de terça-feira. Na sequência, o grupo gremista embarca para o Mato Grosso.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Lucas Uebel/arquivo)

