Avião é transportado do Paraná para ser restaurante em Cuiabá no Mato Grosso

São dois caminhões utilizados. Um deles carrega a estrutura da aeronave. O outro está com as asas. (Foto:Reprodução Internet)

O transporte de Boeing 727 em duas carretas tem parado o trânsito e chamado atenção de populares por onde passa.

Até esta terça-feira já são catorze dias rodando nas estradas do Brasil, saindo do Estado do Paraná, passando em São Paulo, Mato Grosso do Sul até chegar à Mato Grosso, nos próximos dias.

Um caminhão-cegonha com 41,5 metros de comprimento e 4,8 metros de largura carrega a cabine do avião.

Outra carreta com 25 metros de comprimento e 5 metros de largura realiza o transporte das asas e do restante da fuselagem.

A aeronave que saiu do Aeroporto Afonso Pena, em Curitiba tem como destino ao aeroporto de Santo Antônio do Leverger, na Região Metropolitana de Cuiabá/MT, de propriedade do empresário Valdinei Mauro de Souza.

No aeroporto, o avião será transformado em um restaurante temático, que prometer atrair visitantes dos mais diversos lugares e se tornar uma referência.

Jornal Folha do Progresso com Folha max

