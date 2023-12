PF apreende computador e celular que armazenavam pornografia infantojuvenil, em Ananindeua

O dono dos itens deve responder pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de pornografia infantojuvenil.

Um suspeito de armazenamento e compartilhamento de pornografia infantojuvenil teve o computador e celular apreendidos, na manhã desta quinta-feira (14), no município de Ananindeua, região metropolitana de Belém, durante a Operação Ronda Virtual 3, deflagrada nesta quinta pela Polícia Federal do Pará. Conforme a PF, a objetivo da operação é combater os crimes de armazenamento e compartilhamento de materiais relacionados ao abuso sexual infantojuvenil.

Durante as investigações, a PF identificou o endereço de conexão do suspeito, que utilizava a internet para fazer download do conteúdo ilícito.

“No cumprimento do mandado, expedido pela 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará, os policiais encontraram vestígios dos crimes cometidos no computador e aparelhos de telefone celular do suspeito. Os itens foram apreendidos e serão submetidos a perícia técnica para extração do seu conteúdo”, detalha a PF.

Na tarde desta quinta-feira (14), por volta das 12h10, a PF explicou que o investigado não estava preso. Entretanto, ele deve responder pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de pornografia infantojuvenil, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, além de outros crimes que sejam identificados no decorrer das investigações.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/12/2023/14:24:32

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...