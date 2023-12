Idoso é espancado com uma cadeira pelo próprio filho e sofre lesões na cabeça

O suspeito teria se irritado com o pai após ter sido questionado sobre um “deboche” que o filho teve em relação ao estado de saúde da mãe.

Um idoso de 81 anos foi espancado pelo próprio filho, de 44 anos, em em Jacupiranga, no Vale do Ribeira, no interior de São Paulo, após questioná-lo sobre uma atitude “desrespeitosa” com a mãe do suspeito. Vicente de Jesus Rodrigues foi alvo de soco, chute e levou uma cadeirada, onde foi necessário pontos na cabeça e no rosto.

O crime ocorreu na casa onde moram o suspeito, a vítima e a esposa do idoso. Segundo um outro filho de Vicente, o desentendimento teria começado após o suspeito, Mauro Souza Rodrigues, “debochar” do estado de saúde da mãe deles.

Conforme o depoimento do irmão, a mãe deles tem problema na visão por conta da diabetes e sofreu uma queda no domingo (10). Vicente e Mauro ajudaram a idosa a se levantar e o suspeito começou a “benzer” a mãe com uma vara e foi questionado pelo pai sobre o gestoA pergunta deixou Mauro furioso, que passou a xingar o pai e foi ignorado por ele. A vítima das agressões, então, deixou o filho falando sozinho e foi mexer em uma bicicleta. “Quando o papai foi se abaixar, logo recebeu uma cadeirada. Em seguida, recebeu um chute, um soco e então os vizinhos chamaram a polícia”, contou o outro filho do casal de idosos.

Vicente foi atendido na própria cidade e, em seguida, transferido para o Hospital Regional de Pariquera-Açu. Ele levou 21 pontos entre a cabeça e o rosto e segue em observação, pois sente tonturas.

Conforme depoimento, o suspeito fugiu mas foi encontrado pela polícia e preso de imediato. No entanto. em audiência de custódia, foi liberado. “A revolta da família é essa, não deu nem 24 horas e já soltaram ele”, lamentou.

De acordo com ele, o caso foi registrado como lesão corporal, mas deveria ter sido considerado tentativa de homicídio.

Em nota, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) informou que o processo tramita em segredo de Justiça e as informações são de acesso restrito às partes e advogados. O órgão ainda ressaltou que não se pronuncia sobre questões jurisdicionais.

“Os magistrados têm independência funcional para decidir de acordo com os documentos dos autos e seu livre convencimento. Essa independência é uma garantia do próprio Estado de Direito. Quando há discordância da decisão, cabe às partes a interposição dos recursos previstos na legislação vigente”, disse, em nota.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/12/2023/14:20:40

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...