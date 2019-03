PF cumpre mandado de busca e apreensão em apartamento de Aécio Neves

PF cumpre mandado de busca e apreensão no apartamento do senador Aécio Neves Brasilia,10-12-18. Foto: Sérgio Lima/PODER 360

Na manhã desta terça-feira (11.dez.2018), a PF (Polícia Federal) cumpre mandado de busca e apreensão no apartamento de Aécio Neves (PSDB), no bairro de Ipanema, no Rio, e também da irmã do senador, Andréa Neves, em Copacabana.

A operação é baseada nas delações da JBS e apura crimes de corrupção. A polícia está a procura de documentos relacionados aos depoimentos de Joesley Batista e Ricardo Saud.

Os outros alvos são Cristiane Brasil (PTB) e Paulinho da Força, presidente nacional do partido Solidariedade.

Ao todo, são 9 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos em Rio, RN, MG, BA e DF.

Esse texto está sendo atualizado.

