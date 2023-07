PF cumpre mandados de busca e apreensão no combate a crimes ambientais, em Trairão-PA

(Foto:Reprodução) – Um dos alvos foi preso em flagrante com armas e munição

A Polícia Federal deflagrou a Operação Petulância, na cidade de Trairão-PA, para cumprir dois mandados de busca e apreensão, nesta terça-feira (04/07). O alvo era um casal suspeito de comandar o desmatamento e a venda ilegal de madeira na região. Na ação policial, foram encontrados uma pistola, um rifle, 55 munições, motivo pelo qual a mulher foi presa em flagrante.

Três caminhões e quatro tratores utilizados nos crimes foram apreendidos, assim como uma caminhonete e uma grande quantidade de documentos que relacionam os investigados à atuação ilegal.

O casal alvo dos mandados é investigado por diversos crimes ambientais, tendo supostamente furtado uma carga de madeira apreendida pelo Ibama em 2018.

As investigações prosseguem para que seja possível identificar quem seriam os demais envolvidos, tanto na exploração como na aquisição da madeira ilegal.

