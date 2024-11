Água-viva gigante e rara encontrada no litoral de SP é quatro vezes maior do que o homem mais alto do mundo

Água-viva da espécie Drymonema gorgos foi flagrada no litoral norte de SP — Foto: Rafael Mesquita

Registro de água-viva com tentáculos de 10 metros de comprimento foi feito nesta semana no Litoral Norte de SP. Homem mais alto do mundo mede 2,51 metros, segundo o Guinness.

Imponente, a água-viva gigante e rara encontrada no Litoral Norte de São Paulo nesta semana é quatro vezes maior do que o homem mais alto do mundo.

O registro do animal, da espécie Drymonema gorgos, foi feito pelo fotógrafo Rafael Mesquita, na Ilha do Montão de Trigo, na divisa entre São Sebastião (SP) e Bertioga (SP).

Durante o registro visual do animal, Rafael também aproveitou para medir a temperatura da água — que estava a 15,5°C — e o tamanho aproximado da água-viva: de 60 centímetros de diâmetro e aproximadamente 10 metros de tentáculos.

A efeito de comparação, o homem mais alto do mundo atualmente é o turco Sultan Kösen, que, segundo o Guinness, mede 2,51 metros.

No Brasil, a Drymonema Gorgos é a maior espécie de água-viva já registrada. Ela compõe o time de águas-vivas que são associadas com acidentes. Sua aparição, no entanto, é rara.

“Tem mais de mil espécies no mundo. No Brasil são cerca de 15 dessas maiores, que a gente consegue ver a olho nu, mas tem menores. Tem muito mais que a gente consegue ver assim a olho nu e tem mais ou menos umas seis que causam mais acidentes em humanos”, explicou o professor do Departamento de Ecologia e Zoologia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Alberto Lindner.

Além da Drymonema, que recebe esse nome em alusão às górgonas da mitologia grega, outra espécie também tem um tamanho considerável, mas não provoca acidentes: a Lychnorhiza lucerna.

“Tem outras espécies, que nem a Lychnorhiza lucerna, que pode chegar até uns 50 centímetros de diâmetro. Ela é, digamos assim, a ‘segunda colocada’ em tamanho no Brasil, depois da Drymonema Gorgos, mas ela não é associada com acidentes, ela não tem tentáculos. Ela vai ter células urticantes muito pequenas, só para matar plânctons. Ela é uma comedora de plâncton, então ela não causa acidentes”, disse.

No mundo, segundo o professor, há um debate sobre qual espécie é a maior. A ‘Juba de Leão’ (nome popular da espécie Cyanea capillata) e uma espécie comum no mar do Japão, chamada ‘Umbrella’. As duas ultrapassam os 30 metros de tamanho.

“Tem toda uma discussão. Tem a Juba de Leão, com tentáculos que chegam até 37 metros. Aí tem uma outra no Japão que é a Umbrella. Então tem uma briga aí de qual que é a maior”, pontuou.

Fonte: g1 Vale do Paraíba e Região e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/11/2024/11:58:21

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...