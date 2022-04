Governo inclui 22 de abril na lista de pontos facultativos para servidores federais

Praia de Ipanema, no Rio, em 20 de janeiro, feriado municipal de São Sebastião. — Foto: Reprodução/TV Globo

Com isso, esses funcionários vão ter um segundo feriadão prolongado em 2022. No total, ano tem 9 feriados e 6 pontos facultativos. Veja lista.

O Ministério da Economia incluiu 22 de abril (próxima sexta-feira) na lista de pontos facultativos para servidores federais. A decisão foi publicada no “Diário Oficial da União” desta terça-feira (19) (As informações são do g1 — São Paulo).

Com isso, 2022 passa a ter 9 feriados e 6 pontos facultativos para os servidores federais.

Passa também a ter um segundo feriado prolongado, que vai da próxima quinta-feira (21) – Dia de Tiradentes – até domingo (24 de abril). O único até aqui havia sido o da Páscoa, na semana passada (15 a 17 de abril).

Veja a lista abaixo

1º de janeiro, Confraternização Universal (feriado nacional);

28 de fevereiro, Carnaval (ponto facultativo);

1º de março, Carnaval (ponto facultativo);

2 de março, quarta-feira de cinzas (ponto facultativo até as 14 horas);

15 de abril, Paixão de Cristo (feriado nacional);

21 de abril, Tiradentes (feriado nacional);

22 de abril, Tiradentes (ponto facultativo);

1º de maio, Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional);

16 de junho, Corpus Christi (ponto facultativo);

7 de setembro, Independência do Brasil (feriado nacional);

12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);

28 de outubro, Dia do Servidor Público (ponto facultativo);

2 de novembro, Finados (feriado nacional);

15 de novembro, Proclamação da República (feriado nacional); e

25 de dezembro, Natal (feriado nacional).

A portaria que estabelece a lista de feriados proíbe antecipação ou adiamento do ponto facultativo.

Além dos feriados e pontos facultativos nacionais, os servidores também terão direito as feriados estaduais e municipais. Em relação a dias de guarda de credos e religiões, o servidor poderá compensá-los se tiver autorização do responsável pela unidade em que trabalha

