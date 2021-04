PF deflagra operação de combate a crimes de abusos sexuais e pornografia infantil no Pará

(Foto:Reprodução) – A Polícia Federal, em ação coordenada pela Delegacia de Polícia Federal de Marabá, deflagrou hoje (29/4) a Operação Atrocitas, com o objetivo de coibir a prática dos crimes de estupro de vulnerável, bem como os crimes de produção e armazenamento de material pornográfico infantil nas cidades paraenses de Parauapebas e Viseu.

A PF deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva e a três mandados de busca e apreensão. As equipes policiais, compostas por 18 policiais federais, deflagraram a operação simultaneamente nas cidades de Parauapebas/PA, Viseu/PA e Senador Canedo/GO.

As investigações iniciaram a partir de relatório produzido pelo setor especializado no combate ao abuso sexual infantil. Com o aprofundamento das apurações, verificou-se que o suspeito se valia da convivência íntima com as crianças para cometer os abusos e fotografar as cenas, armazenando as imagens em aparelhos telefônicos e servidores na internet (nuvem).

Confirmada a hipótese criminal investigada, o envolvido pode responder pelos crimes de estupro de vulnerável (Art. 217-A do Código Penal), produção de conteúdo pornográfico envolvendo criança ou adolescente (Art. 240 da Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente) e armazenamento de conteúdo pornográfico infantil (Art. 241-B da Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente).

Atrocitas é o termo em latim para atrocidades, ação repleta de perversidade, crueldade.

