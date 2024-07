Itaituba está entre os 4 municípios com maiores taxas de estupro no país

Foto: saudebemestar.pt | Análise dos Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024 e a Epidemia de Violência Contra Crianças na Amazônia Legal.

O Brasil enfrenta uma crise grave em relação aos casos de estupro e abuso sexual, com uma média de um estupro registrado a cada seis minutos, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024, que refere-se a ocorrências do ano anterior, 2023. Dentro disso, o abuso infantil também gera uma crise no país, com as crianças sendo frequentemente vítimas de maus-tratos dentro de suas próprias casas.

As vítimas são basicamente meninas (88,2%), negras (52,2%), de no máximo 13 anos (61,6%), que são estupradas por familiares ou conhecidos (84,7%), dentro de suas próprias residências (61,7%).

Crianças que, além de vivenciarem os traumas do abuso sexual, muitas vezes precisam lidar com a gravidez decorrente de uma violência que mal compreendem. Ainda segundo o anuário, dos estados que tiveram as maiores médias de ocorrências de estupro e estupro de vulnerável, quatro são da Amazônia Legal.

1° Roraima com 112,5 casos por 100 mil habitantes;

2° Rondônia com taxa de 107,8 por 100 mil;

3° Acre com 106,9 vítimas por 100 mil;

4° Mato Grosso do Sul com 94,4 por 100 mil;

5° Amapá, com 91,7 por 100 mil;

Destes, apenas o quarto lugar (MS) não é pertencente à Amazônia Legal.

Pela primeira vez o Anuário analisou também as taxas de estupro e estupro de vulnerável por município, que foram calculadas a partir da soma dos números de vítimas informadas nas bases de dados compartilhadas pelos gestores de estatística dos estados e DF.

A Amazônia Legal passou na frente mais uma vez e infelizmente possui os quatro municípios com maiores taxas de estupro e estupro de vulnerável do país:

1° Sorriso (MT) com 113,9 casos por 100 mil habitantes;

2° Porto Velho (RO) com 113,6;

3° Boa Vista (RR) com 110,5;

4° Itaituba (PA) com 100,6;

Os dados apresentados têm como fonte a análise dos mais de oitenta mil boletins de ocorrência de estupro e estupro de vulnerável consumados em 2023 e registrados pelas Polícias Civis de todo o país.

Fonte: Casa NINJA Amazônia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/07/2024/11:20:29

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...