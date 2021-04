Traficante aciona a polícia para reaver pick-up roubada com carga de droga

Policiais descobriram que, na verdade, o dono do veículo era suspeito de tráfico – (Foto:Reprodução Portal do Holanda)

Um homem teve o carro roubado na última terça-feira, 27, em Maria Helena, município do noroeste do Paraná. Diante do prejuízo, fez o que qualquer outro faria: chamou a polícia para tentar reaver o veículo. A vítima contou aos policiais que foi abordado por um homem armado que pediu para que ele saísse do carro e llhe entregasse a direção.

Durante as buscas, os policiais conseguiram localizar o veículo e iniciaram uma perseguição. Em determinado ponto, o assaltante entrou com carro em um canavial e acabou por abandoná-lo. Ao vistoriar o automóvel, os policiais descobriram que ele estava carregado de maconha. Ao todo, foram apreendidos 281 quilos.

A partir desse fato eles puxaram informações do denunciante e descobriram que, na verdade, ele era suspeito de tráfico. As suspeitas se confirmaram porque, mesmo o veículoo tendo sido achado, o homem que se dizia dono dele simplesmente despareceu.

Com informações do Portal do Holanda

